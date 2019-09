Proibido de levantar cartaz, Gabigol comemora gol na língua de sinais, entenda

Logo aos seis minutos do jogo contra o Cruzeiro, Gabigol abriu o placar para o Flamengo. Naquele momento, o atacante lembrou de que não poderia levantar o cartaz de 'hoje tem gol do Gabigol', que os torcedores tinham dado para ele em algumas das últimas vezes que marcou. Como fazer então?

Gabriel foi criativo e fez os gestos na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para dizer exatamente a mesma coisa, em direção às câmeras que transmitiam o jogo. Veja o vídeo.

"Hoje tem gol do Gabigol" em libras ❤❤❤ pic.twitter.com/c6B1f9M4k8 — ᶜʳᶠ (@rachidcrf) September 21, 2019

O atleta rubro-negro passou por julgamento no STJD no último dia quatro de setembro por ter levantado o cartaz na partida contra o Vasco, e, posteriormente, repetido no jogo contra o Palmeiras. Apesar de ter sido absolvido pelo tribunal, preferiu não arriscar uma 'reincidência'.

O tento diante do Cruzeiro foi o 17º de Gabigol na edição do Campeonato Brasileiro, em que o jogador é artilheiro isolado (vale lembrar, são 20 rodadas até agora). A equipe carioca lidera a competição com 45 pontos ganhos até o momento.

Os últimos três foram conquistados nessa partida: depois do placar ser aberto, o Cruzeiro empatou a partida com Thiago Neves, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Mas Arrascaeta fez valer a 'lei do ex' e marcou o segundo gol do Flamengo, que venceu por 2 a 1.