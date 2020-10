Protagonista de discussão com Messi revela ter filho com o nome do craque

Quem se lembra de Lucas Navas, aquele preparador físico da seleção boliviana, que provocou Lionel Messi durante a partida entre Argentina e Bolívia e foi precursor de uma discussão com o craque? Pois bem, ele deu sua versão dos fatos e, inusitadamente, revelou ser um admirador do argentino. Por causa de Messi, seu filho também se chama Lionel.

"Quando acabou o jogo, vi que estava acontecendo uma discussão e simplesmente quis separar para evitar qualquer expulsão. Parece que houve um mal-entendido, mas são coisas que se passam dentro do campo. Cresci vendo Messi jogar. Ele é o maior que existe. Admiro tanto que o nome do meu filho é Lionel por causa dele", revelou Navas, à Radio Colonia.

Na ocasião, Messi não economizou xingamentos ao preparador. Nem mesmo a mãe do acusado das provocações escapou da ira do atacante argentino. Navas, no entanto, ficou magoado com a situação. Ele disse que após a confusão recebeu "insultos e ameaças" e que seus filhos "escutam o que ouvem sobre o pai".

LA LECTURA DE LABIOS DEL CRUCE: "LA C... DE TU MADRE. ¿QUÉ PASA, PELADO?" Quién es "el pelado" que se peleó con Messi tras finalizar el partido: https://t.co/ouhEGSY2tS pic.twitter.com/xoplQkk2Ey — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2020

A seleção argentina volta ao gramado em novembro, diante do Paraguai. O jogo será disputado na casa dos Albicelestes. Em seguida, a equipe viaja para Lima, onde enfrenta o Peru, no Estádio Naional.