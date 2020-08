Próxima temporada do Espanhol terá bola específica para clássicos

As duas bolas oficiais que serão utilizadas na temporada 2020/21 do Campeonato Espanhol foram apresentadas nesta sexta-feira. A principal se chama Accelerate e é predominantemente branca. A segunda, que será utilizada apenas em clássicos e jogos decisivos do torneio, se chama Adrenalina e tem cor amarelo limão fluorescente.

A Accelerate foi projetada para os jogos rápidos da liga espanhola. O item se inspira na aceleração dos batimentos cardíacos dos torcedores e possuí gráficos de aceleração para mostrar a velocidade da bola ao se mover. Já a Adrenalina, simboliza o hormônio neurotransmissor responsável por preparar o organismo humano para grandes feitos. Por isso, será utilizada apenas em clássicos e decisões, onde os jogadores chegam ao auge de produção da adrenalina.

Ambos os itens foram projetados pela Puma, que possuí vínculo com o Campeonato Espanhol até 2022. Portanto, ao menos mais duas bolas serão desenvolvidas pela fornecedora de materiais esportivos. A LaLiga terá início no dia 12 de setembro.