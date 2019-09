Dirigente da LaLiga diz: 'PSG e City são os maiores problemas da Europa'

Em uma longa entrevista concedida ao jornal Marca, Javier Tebas, presidente da LaLiga (Campeonato Espanhol), demonstrou muita insatisfação com a ausência de punições a PSG e Manchester City no fair play financeiro, definindo as duas equipes como os maiores problemas do futebol europeu. Também afirmou que gostaria de ver a volta de Neymar ao país, seja para Barcelona ou Real Madrid.

"O problema de equipes como PSG e Manchester City é o grande problema do futebol europeu. Por quê? Porque têm empresas por trás que não se importam em perder dinheiro. Os outros grandes como Barcelona, Real Madrid, Bayern… Tentam competir como seja com eles para que não saiam os melhores jogadores", criticou Tebas.

"Por isso acabam surgindo ideias como a Superliga Europeia (torneio de pontos corridos que reuniria os principais times europeus), que a longo prazo se equivocariam, e outras propostas que acabariam causando um dano à indústria do futebol em geral. Então, esses 'clubes-estado' ou financiados por algum multimilionário são o perigo mais importante que tem o futebol europeu", opinou o presidente da LaLiga.

Ele afirmou que a Uefa não faz o bastante para controlar essas equipes. "Basta colocar um exemplo: o Milan foi penalizado ficando fora de competições europeias e o PSG não. O segundo órgão de controle econômico da Uefa disse que a punição do PSG precisaria ser revista, o PSG recorreu desta decisão e a Uefa parece não ter feito todo o possível para investigar", afirmou Tebas.

"Quanto ao Manchester City, se falou de muitas coisas que fizeram, mas não sabemos nada. Deve haver alguma mudança no sistema de governança do futebol europeu e mundial porque o futebol, à parte de ser um esporte, é também uma indústria", afirmou. Segundo ele, os clubes são usados por países para se autopromover - Catar no caso do PSG e Emirados Árabes no caso do City.

Assim, os dois clubes teriam dinheiro infinito e receberiam patrocínios 'inventados' - pelo turismo do Catar no caso do PSG e pelo naming rights do estádio do Manchester City, o Eithad Stadium, com valores que não seriam pagos pelo mercado.

Neymar

Javier Tebas avaliou a importância de Neymar para a expansão da audiência e dos negócios do Campeonato Espanhol. "“Sim, claro (que gostaria que ele voltasse para a Espanha). Neymar, com todas suas coisas, está entre os três melhores jogadores do mundo. Que ele venha de novo seria muito importante para La Liga, ainda que não seria algo determinante para a liga espanhola", comentou o dirigente.

"Um jogador como Neymar te dá seguimento em países que estão atentos a ele, mas não é um elemento essencial, como tampouco era Cristiano Ronaldo. [Lionel] Messi, por outro lado, é mais um elemento essencial porque é um patrimônio de La Liga", finalizou o cartola.