PSG explica por que torcedor teve camisa do Brasil retirada em jogo

Um vídeo de um torcedor brasileiro no duelo entre PSG e Galatasaray, realizado na última segunda-feira, pela Liga dos Campeões, chamou a atenção nas redes sociais. Na publicação o fã afirma que foi proibido de entrar no estádio com a camisa do Brasil.

Por ser tratar de um jogo considerado de alto risco pelo Ministério do Interior da França, a assessoria do PSG informou que símbolos que não fossem turcos no setor visitante e franceses ou parisienses nos demais seriam proibidos. De acordo com o clube de Neymar, essa informação foi transmitida nas bilheterias do estádio.

O vídeo ainda mostra um torcedor com um casaco de Portugal assistindo normalmente ao jogo. Pelas cores da peça de roupa serem azul e branca, os seguranças podem não ter percebido, já que elas se misturam às cores do PSG. Ao final da publicação os torcedores mostram que a camisa e a bandeira do Brasil que haviam sido retidas foram devolvidas.

A partida terminou com goleada de 5 a 0 do PSG sobre o Galatasaray, válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube de Paris se classificou para as oitavas de final da competição e irá enfrentar o Borussia Dortmund. Já o time turco ficou na última posição e não passou para a próxima etapa.