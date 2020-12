O Paris Saint-Germain divulgou nesta sexta-feira, 25, um vídeo especial de Natal. Nas imagens, craques como Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kimpembe são alvos de pegadinhas.

Os jogadores foram convidados pelo clube para receber presentes dentro do Parque dos Príncipes. Ao chegar no local, os atletas são surpreendidos com várias brincadeiras.

Nas imagens, Neymar aparece lendo bilhetes dos colegas de equipe em francês. Apenas o recado do jogador estava em português. Veja o vídeo: