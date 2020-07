PSG se reúne em feriado francês e Neymar brinca com Mbappé em legenda

O elenco do Paris Saint-Germain se reuniu nesta terça-feira para curtir o principal feriado francês, o Dia da Queda da Bastilha. Os jogadores viram a tradicional queima de fogos na capital do país, festejaram juntos e até brincaram nas redes sociais. Neymar, inclusive, publicou uma foto ao lado do companheiro Mbappé e escreveu: "Tá olhando o quê? Quer tomar um drible?".

O encontro dos jogadores foi às margens do rio Sena, um dos cartões postais da cidade. A festa do time teve jogadores como Thiago Silva, Verratti, Icardi, Paredes, Keylor Navas, Ander Herrera, Mbappé e, é claro, Neymar. Também participaram convidados e familiares dos atletas.

O PSG tem como próximo desafio a reta final da Liga dos Campeões. Depois de ter vencido o Le Havre em um amistoso por 9 a 0, a equipe tem outro teste na sexta-feira, diante do Waasland Beveren, da Bélgica. Na sequência, o teste será diante do Celtic, da Escócia.