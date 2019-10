Publicação de Cristiano Ronaldo beijando Marta agita as redes sociais

O encontro de Cristiano Ronaldo com a jogadora Marta nesta quinta-feira, durante a gravação de uma campanha publicitária, agitou as redes sociais após o craque da Juventus compartilhar uma imagem ao lado da brasileira.

No Instagram, Cristiano Ronaldo exibiu uma foto nesta sexta-feira onde ele aparece beijando Marta. "Me diverti muito com a Marta nos estúdios hoje", escreveu.

Marta também usou a sua conta nas redes sociais para compartilhar o momento com seus fãs. "Que encontro incrível com Cristiano hoje!", disse a jogadora do Orlando Pride.

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com as publicações. Confira as reações:

