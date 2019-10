Qual será o próximo clube de Ibrahimovic? Jogador anuncia retorno à Espanha

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, fez uma publicação misteriosa em sua conta no Instagram nesta terça-feira. O jogador revelou seu retorno à Espanha, mas não confirmou vínculo com algum clube espanhol.

"Olá, Espanha. Adivinhe só: eu estou voltando", disse o sueco em vídeo publicado nos stories da sua conta oficial no Instagram. Assista:

Conseguem adivinhar qual é o próximo clube de Zlatan Ibrahimovic? ?? pic.twitter.com/KzN8wuy3T2 — Bola Quadrada (@BolaQuadrada10) October 29, 2019

Vale lembrar que o contrato de Ibrahimovic com o Los Angeles Galaxy termina em dezembro deste ano. Até o momento, o vínculo do jogador com o clube não foi renovado.

Na Espanha, Ibrahimovic defendeu o Barcelona entre 2009 e 2010. Agora, a pergunta que fica é: qual será o próximo destino do astro sueco?