Quarto uniforme do Barcelona é revelado pela imprensa catalã

Jornais esportivos da Catalunha revelaram, nesta sexta-feira (14), o novo quarto uniforme do Barcelona para a temporada 2020/21. Com uma mescla entre azul, grená, vermelho e amarelo, da Senyera, a camisa faz referência à relação do clube com o orgulho catalão e só será utilizado em partidas especiais. Todas as cores se unem na parte inferior da camisa, em tons degradês.

Os jornais Mundo Deportivo e Sport divulgaram as imagens do novo manto. O vermelho e amarelo, que fazem referência à bandeira da Catalunha, passaram a ser adotados como cor protagonista nos uniformes do Barcelona, a partir da temporada 2014/15. Na época, o segundo uniforme da equipe inaugurou a nova tendência.

Os outro três uniformes do Barcelona, destinados à temporada 2020/21, já haviam sido revelados. Na camisa principal, o azul e grená serão protagonistas. No segundo manto, o preto predomina, em meio a detalhes dourados, enquanto no terceiro, o rosa se destaca, em meio a detalhes pretos nas mangas, na gola e no patrocinador máster, estampado na região central da vestimenta.

Por mais que futebol espanhol esteja parado e não exista previsão para a conclusão da temporada 2019/20, o Barcelona antecipa ações de marketing para aumentar suas receitas, que sofreram grande impacto com a suspensão das atividades esportivas no país.