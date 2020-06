'Quase fiz xixi quando vi Ronaldo', revela ex-atacante do United

O ex-atacante Andy Cole, ídolo do Manchester United, revelou nesta segunda-feira ter ficado muito nervoso na primeira vez em que encontrou o brasileiro Ronaldo. Os dois tiveram o primeiro contato no túnel do vestiário Giuseppe Meazza, em Milão, pouco antes de Inter e Manchester United se enfrentarem pela Liga dos Campeões em 1999. Os ingleses venceram por 2 a 0.

Em entrevista ao podcast Beautiful Game Podcast, o inglês afirmou que anos antes do primeiro jogo contra Ronaldo, seguiu a carreira do brasileiro e criou uma admiração especial pelo talento do Fenômeno. "Estávamos no túnel (de acesso ao campo) e vi Ronaldo. Não vou mentir, quase fiz xixi", comentou Cole ao relembrar o nervosismo que sentiu. "Estamos falando de um craque autêntico", elogiou.

Cole afirmou que até hoje faz questão de transmitir a idolatria por Ronaldo para seus filhos. Curiosamente, o inglês chama o Fenômeno de 'Ronaldo brasileiro', para evitar confusões com o português Cristiano Ronaldo. "Se ele (Ronaldo) não tivesse tido todas aquelas lesões, tinha conquistado Bola de Ouro atrás de Bola de Ouro. Claro que podemos dizer que Cristiano Ronaldo está no mesmo nível que o Ronaldo estava, por tudo aquilo que podemos ver e constatar agora", contou.