Que estilo! Cristiano Ronaldo aparece nas redes com traje colorido

Depois de marcar um dos gols da goleada da Juventus sobre o Lecce neste fim de semana pelo Campeonato Italiano, Cristiano Ronaldo mostrou nas redes sociais que a sonora vitória o deixou de bom humor - e não era pra menos. O craque português foi às redes sociais na manhã deste sábado e publicou uma foto com um visual diferente, com roupas despojadas e coloridas.

"Começando o fim de semana com uma boa vibe e bom estilo", escreveu o camisa 7 da Juventus. CR7 protagonizou outras manchetes durante a quarentena, como quando saiu com seus filhos quando o isolamento era mais rígido e também como quando sua mulher cortou seu cabelo. Agora, com a volta gradual das competições europeias, o português deverá ser holofote por suas contribuições dentro dos gramados.

A Juventus chegou aos 69 pontos, na liderança do Calcio, tendo aberto sete de vantagem para a Lazio, na vice-colocação e que ainda entrará em campo neste sábado, diante da Fiorentina.