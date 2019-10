Que situação! Papéis picados atrasam jogo entre Boca e River em 15 minutos

Boca Juniors e River Plate decidem na noite desta terça-feira uma vaga na final da Copa Libertadores da América. Porém, antes da bola rolar na La Bombonera, o jogo contou com um atraso de 15 minutos por conta dos papéis picados que caíram no campo.

O atraso aconteceu porque a equipe de limpeza da Bombonera estava tentando retirar todos os papéis picados arremessados pela torcida do Boca Juniors. Apesar do longo trabalho, não foi possível limpar todo o local.

Nas redes sociais, a situação virou piada: "No ano passado uma pedra atrapalhou o jogo entre River x Boca. Esse ano papel. Ano que vem certeza que será tesoura", comentou um dos internautas.

Em campo, o River venceu o duelo de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar. Se o Boca conseguir devolver o placar, o jogo será decidido nos pênaltis, mas se o River fizer um gol, passa a ter a vantagem de ter marcado fora de casa.

Confira a repercussão:

No ano passado uma pedra atrapalhou o jogo do river x boca

E ainda há quem diga que o futebol sul-americano não é o melhor do mundo!

impressionante a tecnologia avançada das cameras hoje em dia, pra quem está na dúvida do que estava escrito nos papéis que foram atirados no campo antes do jogo river x boca, aqui o mistério #BOCxRIV pic.twitter.com/69dPPTHJ0w — Antonio Fausto (@tonhofausto) October 23, 2019