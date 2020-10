Queda de Scarpa em jogo do Palmeiras gera memes nas redes sociais

Torcedor não perdoa. Pode seu time estar vencendo e até goleando que qualquer fato com algum jogador da equipe pode gerar reclamações e até brincadeiras. Principalmente se o jogador não vive uma lua de mel com a torcida. Foi o que aconteceu com o meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, na vitória desta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, por 3 a 1.

Os números finais da partida já estavam no marcador do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, quando, aos 46 minutos do segundo tempo, Scarpa, que havia começado o jogo no banco de reservas e entrado no jogo quatro minutos antes, partiu sozinho pela ponta direita e, ao fazer o domínio da bola, se desquilibrou e caiu no gramado.

Segundos depois, as redes sociais já repercutiam o lance, com memes e também cutucadas no jogador palmeirense.

Quem é Gustavo Scarpa? Na matemática, o problema no português, o erro na história, as guerras na geografia, os desastres ambientais na arte, a falta de criatividade na ciência, os gases poluentes na educação física, o sedentarismo pic.twitter.com/wHQeOC2cGF — SEP MEMES (@sepmemes_) October 30, 2020

MISTÉRIO! Fantasma teria derrubado Gustavo Scarpa durante jogo contra o Bragantino. pic.twitter.com/qhgH94BNq6 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 30, 2020

SCARPA PARECIA EU SAINDO DO BAR — Memes Palmeiras (@memespalmeiras) October 29, 2020

A última partida em que Gustavo Scarpa atuou como titular do Palmeiras durante os 90 minutos foi na derrota, por 3 a 1, diante do Coritiba, no Allianz Parque, que sacramentou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Frequentemente, torcedores do clube alviverde questionam a contratação do jogador, que está na sua terceira temporada vestindo o uniforme palmeirense.