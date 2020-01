Quitutão, Yakult e Tromba: Portuguesa inscreve nomes curiosos na Copinha

A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quinta-feira com a presença de 127 times e de uma série de nomes curiosos de jogadores. Quem desponta como destaque nesse quesito inusitado é a Portuguesa. O clube rubro-verde vai iniciar a campanha no próximo sábado com um elenco formado por nomes como Felipe Quitutão, João Pirulito, Misael Caminhoeiro e Vinícius Yakult.

Todos os 30 nomes inscritos foram anunciados pela Portuguesa no site oficial na última terça-feira. A Portuguesa está no grupo 32 da competição, sediado no estádio do Canindé. O time vai enfrentar na primeira rodada o São Bento, para depois encarar Coritiba e o CSA. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave vão passar para a fase seguinte.

A lista de nomes curiosos da Portuguesa tem ainda os jogadores Lucas Sacana, Naná e Maurício MauMau. O time rubro-verde já foi campeão da competição uma vez na história, em 1991. O time comandado pelo craque Denner se destacou na época com uma campanha com 100% de aproveitamento, encerrada com vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio.

Nomes curiosos da Portuguesa na Copinha:

Felipe Quitutão

Naná

JP

João Pirulito

Felipe Pica-Pau

Gustavão Bob

Ramalho Buchecha

Gabriel Tromba

Cauan Lobo

Luan Alemão

Maurício MauMau

Vinícius Yakult

Lucas Sacana

Misael Caminhoeiro

João Jobs