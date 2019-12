Racing cancela coletiva com novo técnico e culpa 'festas de fim de ano'

O Racing de Avellaneda tem um novo técnico após a saída de Eduardo Coudet para o Internacional: Sebastián Beccacece comandará a equipe de Avellaneda. Tudo já está acertado, o anúncio já foi feito nas redes sociais e uma entrevista coletiva já estava sendo preparada na sede do clube.

Mas a entrevista teve que ser adiada por problemas de última hora e o clube citou uma razão inusitada para isso: as festas de fim de ano. "Pela sucessão de feriados das festas de fim de ano, gerou-se uma demora nos trâmites administrativos necessários para a confecção dos contratos", citou o Racing na nota oficial publicada no site.

Por la sucesión de feriados de las fiestas de fin de año se generó una demora en los trámites administrativos necesarios para la confección de contratos. Por ese motivo ha sido postergada la presentación de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador del plantel profesional. pic.twitter.com/OhG5xRzHP7 — Racing Club (@RacingClub) December 30, 2019

Ainda assim, foi apenas uma formalidade que impediu a coletiva de acontecer e o clube prometeu nova entrevista com Beccacece para esta terça, desta vez com tudo resolvido.

Beccacece é conhecido como 'discípulo de Sampaoli', por ter sido auxiliar do ex-técnico do Santos durante vários anos da carreira. Sozinho, teve passagens ruins em Univesidad de Chile e Independiente (rival do Racing) e uma excelente no Defensa Y Justicia.

¡Bienvenido Sebastián! Seguí la presentación del nuevo DT de Racing por todas las redes oficiales del club a las 13 hs.#BienvenidoBeccacece#BuenLunes pic.twitter.com/XFZF63wo6J — Racing Club (@RacingClub) December 30, 2019