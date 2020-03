Rainha no futebol, Marta lança canal no Youtube e revela 25 curiosidades

A jogadora Marta lançou seu canal no Youtube, o Marta10. Ela promete mostrar o dia a dia de suas atividades com a seleção brasileira, com o seu clube, Orlando Pride, e também como embaixadora global da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Farei vlog dos treinos da seleção, do meu clube Orlando Pride, das nossas horas de descontração e minhas atividades pela ONU. Vou encarar muitos desafios e jogos com convidados especiais e amigos, além dos famosos reacts aos comentários dos seguidores. Não sei mesmo o que esperar, mas quero me divertir e interagir com o público", disse Marta.

Em seu primeiro vídeo publicado, Marta revela 25 curiosidades sobre sua vida e ainda arrisca cantar. Aos 34 anos, ela já foi eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo.