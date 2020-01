Ralf assina rescisão com o Corinthians e torcida reage: 'Obrigado por tudo'

O volante Ralf assinou nesta quarta-feira rescisão de contrato com o Corinthians. O clube confirmou o encerramento do vínculo e agradeceu ao jogador pelos 437 jogos, 10 gols e oito títulos com a camisa alvinegra. Nas redes sociais, a torcida corintiana também deixou mensagens para o ídolo.

"Obrigado por tudo", escrevem alguns corintianos no Twitter. O Corinthians ainda divulgou um vídeo exibindo os melhores momentos de Ralf com a camisa alvinegra. Veja:

No início da tarde, o Timão publicou uma nota de agradecimento ao jogador:

"O Sport Club Corinthians Paulista e o volante Ralf chegaram a um comum acordo para uma rescisão contratual amigável.

Por toda a história construída no Timão, o clube agradece Ralf pela dedicação e raça que colocou em campo a cada partida disputada com o manto corinthiano. Ao todo, foram duas passagens - 2010 a 2015 e 2018 a 2019 - com 437 jogos, dez gols e oito títulos - sendo eles o tricampeonato paulista (2013, 2018 e 2019), Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Recopa (2013).

Números tão relevantes colocam Ralf em um restrito patamar de ídolo da Fiel Torcida, fazendo com que tenha as portas do Timão sempre abertas".

Confira a repercussão:

?? 437 jogos ? 8 temporadas (2010-2015 e 2018/19) ? 10 gols ?? Mundial (12) ?? Libertadores (12) ?? Recopa (13) ???? Brasileirão (11 e 15) ?????? Paulistão (13, 18 e 19) Fim da trajetória de Ralf no #Corinthians. ?? Um dos mais importantes da história do clube. — Vessoni (@Vessoni) January 22, 2020

Já contei essa história mas... No dia que eu fui no C.T. de todos os jogadores que lá estavam, o Ralf foi o mais solícito, humilde e atencioso com todo mundo. O cara é campeão mundial mas é de uma simplicidade monstra. Depois do Ronaldo, dos que eu vi jogar, ele é meu > ídolo. — Base Corinthiana (@BaseCorinthiana) January 22, 2020

Merecia mais consideração! Merecia ter ficado no elenco. Diferente do Richard o Ralf ainda acrescenta muita coisa — MatHeus (@Math2228) January 22, 2020

Muito obrigado, Ralf! Você deixa oficialmente o #Corinthians hoje, mas escreveu seu nome na história do clube. Mais de 400 jogos, 8 títulos e nenhum cartão vermelho. E o maior manto do futebol! Parabéns e boa sorte! ??????????? pic.twitter.com/ra6CAwxOgk — Paulo Pacheco (@ppacheco1) January 22, 2020

Obrigada por tudo ?? — NEGORALF (@Camxrgo) January 22, 2020