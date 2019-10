Ranking: você sabe quanto o seu clube gasta com salários de jogadores?

Em levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo comentarista dos canais ESPN Mauro Cezar Pereira, é possível saber o valor gasto com salários de jogadores dos 20 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O ranking soma apenas os valores registrados em carteira profissional de trabalho CLT e não leva em consideração os direitos de imagem de cada jogador, que pode ser de até 40% em cima da remuneração.

De acordo com o blog do comentarista, todos os dados divulgados foram colhidos no sistema de registro dos jogadores na CBF, que divulga o custo mensal dos clubes do Brasileirão.

A seguir, confira o gasto de cada clube com os salários "na carteira":,

1º Palmeiras R$ 8,8 milhões + R$ 300 mil

2º Corinthians R$ 8,1 milhões + R$ 500 mil

3º Cruzeiro R$ 7,6 milhões - R 400 mil

4º Flamengo R$ 7,0 milhões + R$ 400

5º Internacional R$ 5,7 milhões + R$ 800 mil

6º Santos R$ 5,4 milhões + R$ 600 mil

7º São Paulo R$ 5,3 milhões + R$ 400 mil

8º Atlético-MG R$ 4,1 milhões

9º Grêmio R$ 4,0 milhões + R$ 300 mil

10º Fluminense R$ 3,3 milhões + R$ 100 mil

11º Vasco R$ 3,3 milhões - R$ 100 mil

12º Bahia R$ 3,0 milhões + R$ 500 mil

13º Athletico R$ 2,7 milhões + R$ 300 mil

14º Botafogo R$ 2,6 milhões + R$ 100 mil

15º Goiás R$ 2,6 milhões + R$ 300 mil

16º Fortaleza R$ 2,4 milhões + R$ 600 mil

17º Chapecoense R$ 1,8 milhão + R$ 100 mil

18º Avaí R$ 1,4 milhão + R$ 700 mil

19º Ceará R$ 1,3 milhão + R$ 200 mil

20º CSA R$ 800 mil + R$ 350 mil