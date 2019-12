Reação do filho de Messi ao ver o pai recebendo a Bola de Ouro viraliza

A Bola de Ouro, renomada premiação entregue pela revista France Football, é de Lionel Messi. Nesta segunda-feira, em evento realizado em Paris, o craque do Barcelona e da Argentina teve seu talento reconhecido ao ser escolhido o melhor jogador da última temporada. Na plateia estava Mateo, filho do jogador, que vibrou ao ver o pai recebendo mais um prêmio na carreira.

Com apenas 4 anos, Mateo roubou a cena ao comemorar a conquista de Messi. Nas redes sociais, o vídeo de sua reação no momento da premiação viralizou. Assista:

A felicidade do Mateo em ver o pai no topo do futebol. pic.twitter.com/UxhQBi8RTc — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) December 2, 2019