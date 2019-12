Real Madrid lança camisa exclusiva para o FIFA 20; veja o modelo

Em parceria com a Adidas e a EA Sports, o Real Madrid lançou um novo uniforme nesta segunda-feira. O manto, porém, não será visto nos gramados. Trata-se apenas de uma "camisa vitural" feita exclusivamente para o game FIFA 20.

Predominantemente preto, o uniforme é considerado ousado em comparação aos recentes lançamentos do Real Madrid. A camisa conta com desenhos de papéis laminados dourados e o escudo do clube aparece todo prateado. Veja:

Apesar de não ser usada em campo, a camisa será comercializada na loja oficial do Real Madrid. Para os fãs que desejam comprá-la, ela custa R$ 513,17 na cotação atual.

Em campo, o Real Madrid vem de uma vitória sobre o Alavés por 2 a 1 no último sábado. O próximo jogo será contra o Espanyol, no próximo dia 07, às 09h, no Santiago Bernabéu.