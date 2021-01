Real Madrid mostra estádio Santiago Bernabéu coberto de neve

Após a forte nevasca que caiu na capital espanhola nesta quinta-feira, 7, o Real Madrid exibiu imagens do estádio Santiago Bernabéu coberto de neve. Nas fotos é possível ver o gramado e as cadeiras todas brancas.

Apesar de ter cobertura, o local ficou vulnerável por estar em reforma. Após as obras, o estádio voltará a ter um teto retrátil e a cena não deve se repetir.

A nova casa do Real Madrid deve ficar pronta para a temporada 2022/23. Atualmente o clube segue mandando os seus jogos no CT Valdebebas, no estádio Alfredo Di Stéfano, devido à proibição de público por causa da pandemia do novo coronavírus.

Vale lembrar que o time espanhol está gastando cerca de R$ 3,8 bilhões para reformar seu estádio. O clube deve pagar todo o valor em até 35 anos.