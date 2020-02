Real Madrid pode vender Bale para comprar Salah por mais de R$ 700 milhões

Após especulações sobre o interesse do Real Madrid em Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain, a imprensa internacional divulgou outro possível alvo do clube madridista. Desta vez, Mohamed Salah é quem está na mira.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o Real Madrid "está convencido" de que consegue contratar o astro egípcio na próxima janela de transferências. Para isso, precisa desembolsar cerca de R$ 727 milhões.

Para garantir o valor e assegurar a transferência de Salah, o clube pode vender Gareth Bale, que, segundo o veículo, já demonstrou estar insatisfeito com a camisa do Real Madrid.

O jornal ainda afirmou que a preferência do técnico Zidane é Mbappé, mas a sua chegada seria improvável pelos altíssimos valores impostos pelo Paris Saint-Germain.