Recém-aposentado, Sneijder chama atenção na web por forma física

Menos de um mês após anunciar a aposentadoria, Wesley Sneijder chama a atenção na web exibindo sua nova forma física. O ex-jogador aparece em um vídeo que circula nas redes sociais exibindo uns quilos a mais. E a internet, é claro, não perdoa.

No Twitter, o vídeo de Sneijder viralizou e foi motivo de piada. "Rapaz olha o tamanho da barriga do Sneijder. Como é bom a vida de aposentado", escreveu um dos internautas. "Sneijder se aposentou e resolveu caprichar na alimentação", "eu e Sneijder temos algo em comum", reagiram outros.

Sneijder resolveu pendurar as chuteiras aos 35 anos. Em sua carreira o atleta contou com passagens importantes por times como Ajax, Real Madrid e Inter de Milão. Quando decidiu anunciar a aposentadoria ele estava jogando no futebol do Catar, defendendo o Al Gharafa.

Sneijder confirmou a sua decisão em um programa da TV oficial do Utrecht, clube holandês da sua cidade natal. O ex-jogador também anunciou que irá trabalhar como colaborador no time. "Agora que deixei de jogar futebol, quero ter um bom lugar onde possa compartilhar minhas experiências", disse.

