Reforço do Vila Nova rebate brincadeira de torcedores sobre foto 'com sono'

Anunciado na última segunda-feira como reforço do Vila Nova, o atacante Maurinho viu os torcedores brincarem na redes sociais em razão da foto postada pelo clube. Na imagem, o jogador está "com cara de sono", segundo os torcedores. Nesta quarta, em sua apresentação, Maurinho rebateu.

"Nunca tinha jogado aqui em Goiânia, é a primeira vez. Fico surpreso que a torcida receba os jogadores assim. Fico triste, mas estou tranquilo, foto não faz diferença, o que eu faço em campo é o que importa. Mas, fazer o que, né? Eu acho, com todo respeito, que as pessoas que comentam essas coisas não são torcedoras. Quem torce deve apoiar toda a contratação e criar expectativas boas em cima do jogador, e não denegrir a imagem do jogador. Mas estou tranquilo, vim para cá, é uma grande equipe, vim fazer um grande trabalho e é isso que importa", disse o atacante de 30 anos.

Ainda na segunda-feira, o próprio Vila Nova havia entrado na brincadeira. O clube fez uma nova postagem, desta vez com Maurinho sorrindo, mostrando mais "ânimo". Veja abaixo: