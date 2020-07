Reggaeton e banho de champanhe: veja como foi a festa do Real Madrid

O Real Madrid não economizou comemorações após vencer o Campeonato Espanhol. O clube merengue postou um vídeo, em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 17, que mostra os bastidores da “festa” que aconteceu no vestiário após a conquista. Claramente, a preocupação com a possibilidade de contaminação pelo coronavírus foi deixada de lado.

O popular gênero latino reggaeton foi escolhido para embalar a comemoração. Enquanto uns posavam para fotos com a taça, outros ligavam para conhecidos, como o ex-Santos Rodrygo, flagrado em uma chamada de vídeo.

Para espantar de vez o jejum que acompanhava a equipe merengue, o belga Eden Hazard preferiu dar um banho de champanhe em seus companheiros. O Real Madrid não conquistava o Campeonato Espanhol há três anos.

A festa dos atletas foi encerrada com um jantar no CT de Valdebebas. De acordo com a imprensa espanhola, a refeição foi destinada apenas aos jogadores e à comissão técnica, sem grandes produções.

Por conta da pandemia da covid-19, as tradicionais celebrações na Praça de Cibeles não aconteceram. O Real Madrid havia pedido para seus torcedores evitarem aglomerações. Mesmo assim, houve quem fosse às ruas.

Esse foi o 34º título do Campeonato Espanhol conquistado pelos merengues. O domínio está consolidado. Agora, o Real possui oito troféus a mais que o Barcelona no torneio. O clube catalão conquistou a competição 26 vezes.