Reguilon diz que Bale está mais feliz no Tottenham por conta do do idioma

Na última janela de transferências, tanto Gareth Bale quanto Sergio Reguilon trocaram o Real Madrid pelo Tottenham. E o jogador espanhol não tem dúvidas sobre onde viu o colega galês mais feliz: no time de Londres.

"Sim, é sobre estar mais confortável e uma parte crucial disso tem sido o idioma. Ele fala com todos os colegas de time aqui, enquanto no Real Madrid eu acho que ele tinha um pouco de medo de cometer erros de linguagem", afirmou Reguilon no programa de TV espanhol El Chiringuito.

"A mudança tem sido muito positiva para ele. Até tem sido um tradutor para mim para certos termos futebbolísticos", completou o lateral espanhol.

Bale ficou no Real Madrid por sete temporadas, entre 2013 e 2020, período em que foi quatro vezes campeão da Liga dos Campeões, sendo decisivo em ao menos duas finais do torneio. No entanto, nunca conseguiu se comunicar em espanhol, o que o atrapalhava a fazer amizades com os colegas de time.