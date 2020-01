Reinier assina com o Real Madrid e flamenguistas reagem: 'Está doendo'

Flamengo e Real Madrid confirmaram nesta segunda-feira a transferência do jovem meia-atacante Reinier. O jogador de apenas 18 anos assinou contrato com o clube espanhol até junho de 2026 e se apresentará ao time B do Real após a disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira, na Colômbia.

Nas redes sociais, o Flamengo divulgou um vídeo do atleta com a camisa rubro-negra em momentos importantes de sua carreira. Nos comentários da publica feita no Twitter, os torcedores reagiram. "Chegou a hora de nos despedirmos do nosso cria Reinier. Obrigado por tudo, meu garoto! Sucesso na caminhada!", escreveu o clube carioca.

Chegou a hora de nos despedirmos do nosso cria @ReinierJesus_19. Obrigado por tudo, meu garoto! Sucesso na caminhada! #CRF pic.twitter.com/4bjEIJr4uZ — Flamengo (@Flamengo) January 20, 2020

"Até logo", "apaga, eu estou chorando", "irei sentir saudades", "queria que ficasse aqui", "estou triste", "Obrigado pela contribuição no ghepta, cria Reinier! Escreveu teu nome na história do Flamengo! Vai ser feliz lá fora e depois volta pra ser protagonista aqui craque!", "está doendo", "vai fazer falta", foram alguns dos comentários da torcida do Flamengo nas redes sociais.

Estima-se que o Real tenha desembolsado cerca de 30 milhões de euros (equivalente a R$ 138 milhões) pelo reforço. "Meio-campista ofensivo que se destaca por sua técnica e criatividade, ele protagonizou uma evolução espetacular no Flamengo e se tornou uma das grandes estrelas emergentes do futebol mundial", elogiou o Real, em comunicado.

Confira a repercussão:

Apaga eu to chorando — Libertadores Brasileiros (@Arrascalenda) January 20, 2020

Voa mlk Obg por tudo Queria q ficasse mais porém n deu Vamos torcer por vc daqui! #garotodoninho pic.twitter.com/mMSnG0dDi9 — FLA DA NAÇÃO BI E HEPTA CAMPEÃO (@FlaDaNacao_) January 20, 2020

Ai to triste — Letícia ᶜʳᶠ (@leticiacamilaf) January 20, 2020

para, está doendo — Leozimᶜʳᶠ (@crfleozim) January 20, 2020