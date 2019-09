Relembre casos recentes de racismo em torneios europeus

O atacante Romelu Lukaku foi vítima de racismo por parte dos torcedores do Cagliari após marcar, cobrando um pênalti, o gol que garantiu a vitória da Inter de Milão, por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Italiano. Logo após o episódio, o jogador se manifestou publicamente sobre o caso.

Lukaku cobrou ações dos dirigentes no combate a este tipo de problema e também aproveitou para pedir para outros jogadores "unirem-se e tomar posição" para ajudar a coibir esta prática condenável dentro do futebol. Mas Lukaku não está sozinho nessa! Você lembra de outros casos recentes de racismo em torneios europeus?

Antes do astro belga, que ouviu torcedores imitarem sons de macaco para provocá-lo e insultá-lo, o atacante italiano Moise Kean, hoje jogador do Everton, foi vítima de racismo praticado por torcedores do Cagliari quando atuava pela Juventus na temporada passada. O mesmo ocorreu com o volante francês Blaise Matuidi, atleta da equipe de Turim.

No mês passado, o francês Paul Pogba, do Manchester United, foi alvo de gritos racistas da torcida do seu próprio time após desperdiçar um pênalti em partida contra o Wolverhampton.

Os atacantes Marcus Rashford, também do United, e Tammy Abraham, do Chelsea, foram alvos de insultos da mesma natureza nesta temporada europeia. O defensor francês Kurt Zouma, de cor negra da mesma forma, foi outro a ser vítima de manifestações racistas.