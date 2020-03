Coronavírus: Relembre cinco momentos marcantes da Liga dos Campeões

Com o avanço do novo coronavírus, as medidas preventivas, sugeridas pelo Ministério da Saúde e pelos governos estaduais, devem ser ampliadas. Desta forma, o isolamento domiciliar, adotado para reduzir a circulação de pessoas e, assim, a propagação do vírus, está próximo de ser uma realidade no Brasil. Com isso, o #FERA separou uma lista com os cinco melhores momentos das fases finais da Liga dos Campeões da Europa, que aconteceria nesta terça-feira (17) e na próxima quarta-feira (18), para que você, de casa, mate a saudade da competição, que, até o momento, está suspensa por tempo indeterminado.

1. Manchester United 2 x 1 Bayern de Munique - Final da temporada 1998/99

2. Juventus 2 x 3 Manchester United - Jogo de volta das semifinais da temporada 1998/99

3. Milan 3 (3) x 3 (2) Liverpool - Final da temporada 2004/05

4. Barcelona 4 x 1 Arsenal - Segundo jogo das quartas de final da temporada 2009/10

5. Barcelona 6 x 1 Paris Saint Germain - Segundo jogo das oitavas de final da temporada 2016/17