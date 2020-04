Por vítimas da pandemia, Remo e Paysandu fazem 'clássico solidário'

Ainda sem previsão para o retorno do futebol paraense, os clubes Remo e Paysandu decidiram inovar em um clássico. No lugar do tradicional futebol em campo, os dois clubes vão promover um "Re-Pa solidário" para ajudar as vítimas da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Neste sábado, os dois times estarão arrecadando álcool em gel, produtos de higiene e 1 kg de alimento não perecível. As doações devem ser entregues no Estádio Leônidas Castro ou no Estádio do Baianão.

Quem não puder ir aos estádios presencialmente, os clubes ainda vão divulgar uma conta para a doação do valor de uma cesta básica.

"Parece até mentira, mas não é... Os dois maiores clubes do Pará se uniram e convocam suas respectivas torcidas para o primeiro #RExPASolidário! Se liguem no recado do meia Douglas Packer e do atacante Nicolas!".