Renard pede ajuda para achar prêmio da Fifa após esquecê-lo em estação

Wendie Renard, atleta da seleção francesa e do Lyon, pediu ajuda para encontrar o prêmio 'The Best', que a Fifa concedeu à ela como melhor zagueira do mundo, após esquecer a mochila em que o prêmio estava em uma estação de trem.

"Eu só me dei conta do esquecimento quando cheguei em casa. Fui para a estação Perrache (estação final). O escritório me devolveu a bolsa mas o troféu Fifa The Best não estava mais dentro dela. Da minha parte, fiz o possível, agora conto com a ajuda da equipe da estação Perrache para me ajudar a encontrar o troféu", contou a jogadora em suas redes sociais.

Segundo ela, o trajeto feito foi de Paris até Lyon, e outro prêmio, um da revista France Football, também teria desaparecido. Até o momento, Renard não teve sucesso na busca pelos troféus.

Renard teve sua fama aumentada durante a Copa do Mundo feminina de 2019, principalmente pela sua força na bola aérea. No torneio, a França foi eliminada nas quartas de final pelos Estados Unidos, que foram campeões. Além disso, ele participou de cinco conquistas do Lyon na Liga dos Campeões feminina - o time é o atual tetracampeão.