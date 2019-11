Renato Gaúcho elogia Bolsonaro e o convida para assistir Palmeiras x Grêmio

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, fez diversos elogios ao presidente Jair Bolsonaro e o convidou a assistir ao jogo de sua equipe contra o Palmeiras, fora de casa, no próximo dia 24 de novembro. Bolsonaro afirma torcer para o time alviverde e está assistindo ao clássico entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro.

“Eu mandei um vídeo para ele na última segunda, ele me ligou segunda à noite, depois conversamos na terça-feira. Aproveitei e convidei para assistir o jogo do Palmeiras com o Grêmio. Ele disse que faria o possível, mas de repente estaria com a agenda um pouco cheia. Fiquei feliz por ter conversado com ele, ter retornado a ligação. É o presidente do Brasil, não é torcedor do Palmeiras, Flamengo, Botafogo, do Grêmio. Ele é presidente do Brasil. Ele tem uma bandeira só, a do país”, afirmou Renato em entrevista coletiva.

“Ele gosta de futebol, torce por todo mundo, gosta do esporte. Aproveitei, parabenizei pelo trabalho dele, do doutor Sérgio Moro, da equipe toda, pelo grande trabalho que estão fazendo. Muita gente pode achar que não, mas acho que ele faz um excelente trabalho. Ele vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil”, elogiou o técnico gremista.

Horas depois, Bolsonaro postou o vídeo deste momento da coletiva em seu twitter. O presidente já foi em vários jogos do Palmeiras neste ano, como contra Botafogo e Vasco. Também compareceu em partida do Flamengo em Brasília e deu uma jaqueta do clube carioca como presente ao presidente chinês, Xi Jinping, e foi a jogos da seleção brasileira na Copa América.