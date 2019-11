Renato Gaúcho paga R$ 40 mil a Luciano por gol de bicicleta e leva comprovante

Para o técnico Renato Gaúcho, promessa é dívida! Nesta terça-feira, o comandante do Grêmio levou para a coletiva de imprensa o comprovante de depósito no valor de R$ 40 mil para o jogador Luciano, pago pelo gol de bicicleta do atacante, na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

"Promessa é dívida, está aqui e vocês podem comprovar. O carro do Luciano. Ele não quis o carro, mas aqui o comprovante do depósito", disse o treinador ao exibir o comprovante para os jornalista.

"Dei mais que o valor de um carro popular. Dei 40 (mil reais). Carro popular tem mais barato. Não, eu dei quarentinha… Ele não tinha direito. Agora vou correr atrás desses 40", completou Renato Gaúcho.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa a quarta colocação. O próximo jogo entre da equipe será contra o Palmeiras, domingo, às 16h, no Allianz Parque.