Renato Gaúcho vê Gre-Nal manchado, mas diz: 'Não tenho time de freiras'

A confusão que acabou com oito jogadores expulsos no clássico entre Grêmio e Internacional foi o assunto da entrevista coletiva do técnico tricolor, Renato Gaúcho. O treinador classificou o Gre-Nal como "manchado", mas disse não ter "time de freiras".

"Não sei de que forma vão entender, mas sou contra a violência. O meu time não podia apanhar, tinha que se defender. Teve tumulto, já que está tendo, não vamos apanhar. Nem jogadores do Inter vão ficar para apanhar. Não é a primeira nem a última. Manchou a partida", disse o treinador.

O próximo Gre-Nal está marcado para o dia 21, pelo Campeonato Gaúcho. Na quinta-feira, Grêmio e Inter se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

"Meu time vai jogar futebol. Se os caras baterem, meu time vai olhar? Não tenho time de freiras. Que o árbitro tenha personalidade para apitar o Gre-Nal. Se tiver que botar meu jogador para rua, que ponha. Mas do Inter também. Mas não vou levar um time de freiras para o Beira-Rio. Se jogarem futebol, nós jogaremos", afirmou Renato Gaúcho.