Repórter argentino tem o celular furtado ao vivo por torcedor do River

Um repórter da TV argentina TNT Sports teve o celular furtado nesta segunda-feira por torcedores do River Plate enquanto estava em uma participação ao vivo. O profissional estava no aeroporto de Ezeiza na cobertura da viagem do time rumo ao Brasil para disputar a semifinal da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, quando teve o aparelho levado por uma pessoa que se aproximou dele.

Durante o programa, o repórter na mesma hora se virou para tentar recuperar o celular. O grupo de torcedores que havia se aproximado no momento do furto atendeu o pedido e devolveu o aparelho ao jornalista. Todos estavam ali para acompanhar a viagem do River Plate para tentar reverter o placar bastante adverso contra o Palmeiras. No jogo de ida, na Argentina, o time alviverde ganhou por 3 a 0.

Quem passar desta semifinal da Copa Libertadores vai enfrentar na decisão o ganhador do confronto entre Santos e Boca Juniors. O primeiro encontro entre os dois terminou empatado sem gols em La Bombonera.