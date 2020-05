Representado pelo filho, Felipe Melo vence torneio de futebol virtual

O zagueiro Felipe Melo, do Palmeiras, venceu a primeira edição do torneio virtual de futebol "Todos Por Um!". O título foi conquistado após seu filho, Davi Melo, vencer Gustavo Guimarães, mais conhecido por Grummy, integrante da equipe de polo aquático do Pinheiros, por 1 a 0, na final, disputada no último domingo. Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o torneio teve como intuito arrecadar doações para o projeto G10 das Favelas.

Antes de chegar ao confronto decisivo, Davi enfrentou o capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, na semifinal. O jogo foi emocionante. Após empatarem no tempo regulamentar em 3 a 3, a vaga para a final foi decidida nos pênaltis e o filho de Felipe levou a melhor. Com Grummy não foi diferente, o jovem atleta de polo aquático também empatou no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis, diante do nadador Guilherme Costa.

Na final, Grummy escolheu jogar com o Paris Saint-Germain, de Neymar, enquanto Davi optou pela Juventus, de Cristiano Ronaldo. A primeira etapa terminou sem gols e a partida foi decidida no segundo tempo. Davi abriu o placar com um gol relâmpago e garantiu o título para a equipe de seu pai, que comemorou a conquista.

"O Davi se dedicou muito. Vi ele treinar todos os dias e estou muito contente com esse título. Quero agradecer a todos. O intuito maior era ajudar as pessoas e acho que conseguimos isso. Estou muito feliz pelo Davi", disse o zagueiro do Palmeiras, ao final do torneio.