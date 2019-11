Retirada de ingressos para a final do Paulista Feminino inicia nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira começa a retirada de ingressos para a decisão do Paulista Feminino 2019 entre Corinthians e São Paulo no dia 16 de novembro, na Arena Corinthians. Os torcedores podem garantir a entrada gratuita em dois locais: nas bilheterias do Parque São Jorge e da Arena Corinthians.

A distribuição ocorrerá até o dia 15 de novembro das 08h às 17h. Serão disponibilizados cinco ingressos por CPF. Os torcedores poderão fazer doações de leite em pó que serão entregues ao Lar da Criança Ninho de Paz, Associação Afro Brasileira Ogban, COR (Centro de Orientação à Família e CCA Vila Cruzeiro Instituto de Defesa da Cidadania 3º Milênio. A entrega do donativo não é obrigatória.

Assim como na partida de ida, no Morumbi, o acesso às arquibancadas será exclusivo aos torcedores do clube mandante, conforme determinação do Ministério Público Estadual.

Corinthians e São Paulo se enfrentarão pelo segundo jogo final do torneio estadual. Na primeira partida a equipe alvinegra venceu o time tricolor por 1 a 0. Na grande decisão, o empate garante ao Corinthians o título da competição.