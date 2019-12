Revelação do Palmeiras, Gabriel Veron presenteia padrinho com um carro

O atacante Gabriel Veron, principal revelação do Palmeiras na temporada, presenteou o padrinho com um carro. O jogador foi até sua cidade natal, em Assu, no Rio Grande do Norte, entregar o veículo.

O clube postou nas redes sociais o vídeo com o momento em que o jogador de 17 anos entrega o carro. O padrinho ficou emocionado e desejou sucesso ao garoto. Confira:

Isso é #FamíliaPalmeiras! Nossa #CriaDaAcademia deu um presentão para o padrinho em forma de agradecimento. Mandou bem demais, Veron! pic.twitter.com/avab4zKBtL — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 29, 2019

Veron passou a atuar no profissional do Palmeiras em novembro, logo após ter voltado do Campeonato Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. O jogador do Palmeiras foi eleito o melhor jogador do torneio em que o Brasil terminou como campeão. O jovem atacante foi autor de três gols na competição.