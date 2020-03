Riascos se defende de rótulo de torcedor de 'pior do Cruzeiro': 'Eu não caí'

As redes sociais são ainda mais acionadas em período de pandemia. Com isso, um torcedor do Cruzeiro fez um comentário ao lembrar do colombiano Riascos e o considerou o pior jogador que já defendeu a camisa do clube mineiro.

"Bem, eu era o pior, mas eu não caí com vocês. Tchau", escreveu o atacante, contratado pelo Cruzeiro em 2015, referindo-se ao rebaixamento do time mineiro no ano passado para a série B do Campeonato Brasileiro.

Em sua passagem por Belo Horizonte, o jogador atuou em 16 partidas e fez apenas um gol. E acabou saindo do clube após uma declaração polêmica: "Não está normal. Não estou feliz com isso que está acontecendo. Tem que encontrar uma solução, porque não pode tirar minha felicidade para jogar essa m... aqui".

A declaração do atacante foi após a derrota, por 2 a 0, para o Cruzeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão de 2016. O jogador foi afastado do elenco e só conseguiu liberação na Justiça. Após toda a confusão, assinou contrato com o Millonarios, da Colômbia. Aos 33 anos, o jogador está na Universidad Católica, do Chile, desde o ano passado.