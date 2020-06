Richarlison discorda de Jorge Jesus: 'Flamengo não seria top-6 na Inglaterra'

O atacante Richarlison, atualmente no Everton, comentou sobre uma provocação ao Flamengo que fez nas redes sociais no ano passado: após a equipe carioca negociar e não conseguir contratar Balotelli, o jogador brasileiro usou uma foto do italiano rindo para debochar quando o técnico flamenguista, Jorge Jesus, afirmou que o time estaria entre os seis melhores na Inglaterra.

Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, Richarlison reforçou a posição. "Jorge Jesus tinha dito que o Flamengo seria top 6 aqui na Inglaterra. Eu respeito, mas não acho não. Falar em top 6 é meio pesado. Mas fora isso é só brincadeira na internet, resenha com torcedor. Zero problemas", disse o atacante do Everton, que passou pelo Fluminense.

Tomando como base a classificação do Campeonato Inglês logo antes da parada do coronavírus, para estar em sexto no país europeu o Flamengo precisaria estar acima de times como Tottenham, Arsenal e o próprio Everton.

QUARENTENA

Richarlison também comentou sobre a quarentena e o estágio da volta aos treinos na Inglaterra. "Voltamos a treinar já tem duas semanas. E aos poucos estamos voltando ao normal. Faz parte, difícil, mas tem que superar isso aí. Não vejo a hora de poder jogar. Mas acho que em breve voltaremos", afirmou.

O atacante também falou sobre o ato de caridade, quando enviou 6,4 toneladas de alimentos para sua cidade natal, Nova Venécia (ES). "Nessa quarentena mesmo, vejo que muitas pessoas estão passando por necessidade. Não pensei duas vezes em mandar alguns compras para minha cidade, cidades vizinhas também. São coisas que não vão me fazer falta e vai ajudar muitas pessoas", relatou Richarlison.

O Campeonato Inglês está previsto para recomeçar no dia 17 de junho, com duas partidas adiadas. O Everton entrará em campo contra o Liverpool no final de semana seguinte, dos dias 20 e 21.