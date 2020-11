Richarlyson cancela participação no 'Passa ou Repassa' após cair e bater a cabeça

Richarlyson, jogador com passagem por São Paulo e Atlético-MG e atualmente no Noroeste, time da cidade de Bauru, iria participar da atração 'Passa ou Repassa', do programa Domingo Legal, do SBT, mas acabou não podendo ir após cair e bater a cabeça, segundo o apresentador Celso Portiolli.

A informação foi confirmada pelo SBT. Segundo a emissora, o atleta avisou na madrugada de sábado para domingo que não estaria disponível para ir ao programa. Não há mais detalhes se Richarlyson já está bem após a queda.

No quadro, dois times tentam responder a perguntas de conhecimento geral. No time dos 'jogadores', estavam Cicinho, Amaury e o apresentador Benjamin Back, chamado para substituir Richarlyson de última hora. Na outra equipe, a das 'influenciadoras', estavam Karina Bacchi, Valentina e Thayse Teixeira.

Richarlyson tem 37 anos e se destacou principalmente no São Paulo, onde conquistou o Mundial de Clubes em 2005 e três Campeonatos Brasileiros, em 2006, 2007 e 2008. No Atlético-MG, foi campeão da Libertadores em 2013. Ao longo da carreira, ainda passou por times como Guarani, Vitória, Chapecoense e Fortaleza.