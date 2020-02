Richarlyson confirma presença em reality show de Sabrina Sato na Record

O jogador Richarlyson, que já passou por clubes como São Paulo e Atlético-MG, vai participar do reality show "Made In Japan", comandado por Sabrina Sato na Record. O programa confinará 10 celebridades e contará com provas relacionadas à cultura japonesa.

De acordo com o Portal Uol, Richarlyson, que atualmente defende o Noroeste de Bauru, precisou mudar a sua data de apresentação no clube para o final de fevereiro, quando terminam as gravações. O reality estreia no dia 8 de março durante o programa Domingo Show e ficará no ar por 12 semanas.

Além de Richarlyson, o ex-BBB Dhomini, o ator Sérgio Hondjakoff, que interpretou o personagem Cabeção em Malhação, na Globo, também estão confirmados no "Made in Japan".

Com a camisa do São Paulo, Richarlyson foi tricampeão brasileiro. Já pelo Atlético-MG, o jogador levantou a taça da Libertadores em 2013. Ele também passou por Fortaleza, Chapecoense, Guarani e Vitória.