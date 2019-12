Rivais do Cruzeiro fazem campanha nas redes sociais: #EntregaCorinthians

A tentativa do Cruzeiro de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro se tornou mais complicada após a derrota para o Vasco nesta segunda-feira. Assim, o time mineiro não depende mais das suas forças para evitar a queda. Pensando nisso, os rivais do clube criaram uma campanha no Twitter para o Corinthians entregar o jogo contra o Ceará, rival direto na luta contra a zona da degola.

A hashtag #EntregaCorinthians está entre os tópicos mais comentados da rede social Twitter e a situação do Cruzeiro fez com que os rivais e os próprios torcedores do Corinthians brincassem com a situação.

Na tabela da competição, o Cruzeiro aparece com 36 pontos na 17º colocação. Logo depois está o Ceará, somando 38. A partida entre a equipe cearense e o Corinthians acontece nesta quarta-feira e de acordo com os cálculos dos torcedores, uma derrota do time paulista pode colocar o clube mineiro no seu primeiro rebaixamento.

Confira a repercussão:

puta hashtag inútil essa #EntregaCorinthians ... pro Corinthians perder pro Ceará é só jogar como em todos os outros jogos do campeonato — Pack do Pépinho R$30,00 (@pewdiepep) December 3, 2019

Sobre o #EntregaCorinthians: Quando nós estávamos nessa situação, ninguém quis saber, ninguém teve dó, ninguém entregou, ou entregou para derrubar! Então, que o Corinthians faça o seu jogo, vá para vencer e volte com o resultado que merecer. Não temos nada a ver com isso!!!! — Vinícius Moura (@viniciusmourajp) December 3, 2019

E a hashtag #EntregaCorinthians? Bem na realidade precisamos mais desta vitória que o próprio Ceará. A hashtag correta e de sempre é: #VaiCorinthians! — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) December 3, 2019

#EntregaCorinthians Igual entregaram essa taça aqui pra nós ano passado???????????????? pic.twitter.com/2NrgBSoiyY — Erhart Hanke???????????? (@HEFHanke) December 3, 2019

Acabei de descobrir a hashtag #EntregaCorinthians , mas já posso dizer que admiro muito — Déborah (@deborahaquino98) December 3, 2019

Já perdeu muitos jogos, perder mais um não faz diferença Pra cima deles Ceará !! #EntregaCorinthians pic.twitter.com/ZgPz07A4D9 — Felpzera011 (@felpzera011) December 3, 2019

Corinthians entrega para quinta feira ter festa na Arena #EntregaCorinthians pic.twitter.com/87mETfDAKN — gremista. FicaLuan (@gremista_alma) December 3, 2019