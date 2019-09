Rivais, entidades e jogadores se solidarizam com morte de filha de Luis Enrique

O mundo do futebol recebeu uma notícia triste nesta quinta-feira. Em sua conta oficial no Twitter, o técnico Luis Enrique, ex-Espanha e Barcelona, anunciou a morte de sua filha Xana, de nove anos. A garota lutava contra um osteosarcoma, tumor ósseo maligno.

Logo após o anúncio feito por Luis Enrique, rivais, entidades e jogadores publicaram mensagem de apoio ao treinador. Uma delas foi divulgada pelo Real Madrid, rival do Barcelona. "O Real Madrid se une a dor de Luis Enrique e sua família pelo falecimento de sua filha e transmite os mais sentidos pesares nestes momentos tão difíceis", compartilhou o clube no Twitter.

O Barcelona e o próprio presidente do clube também compartilharam mensagens destinadas ao treinador. "Todo o nosso apoio e compaixão vai para Luis Enrique, sua esposa e toda sua família nesse momento particularmente doloroso. Toda a família Barça se emociona com a perda de Xana", escreveu Josep Maria Bartomeu.

Entre os atletas está Neymar, que trabalhou com Luis Enrique no Barcelona. O brasileiro divulgou uma imagem de uma laço preto em sinal de luto e desejou força ao treinador.

Os jogadores Luis Suárez e Jordi Alba também publicaram mensagens em suas contas nas redes sociais. Além deles, o perfil oficial do Campeonato Espanhol no Twitter e os clubes Atlético de Madrid e Milan.

Confira:

Our condolences and all our sympathy for @luisenrique21 and his family at this very difficult time. RIP Xana. https://t.co/huTNMXxEu2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2019

All of our support and compassion goes to @luisenrique21, his wife and all of his family at this particularly painful time. All the Barça family are touched by the loss of Xana. Our condolences and all our sympathy for the Martínez Cullell family. https://t.co/yLWe4J4j70 — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) August 29, 2019