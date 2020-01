Rivais trollam enquete do Tottenham e elegem Crouch o atacante do clube na década

O Tottenham utilizou seu twitter para fazer uma enquete sobre os melhores jogadores que atuaram pelo clube na década de 2010 a 2019. Pouca gente duvidaria que Harry Kane estaria dentre os 11, mas estamos falando de uma votação aberta na internet.

Assim, torcedores rivais se mobilizaram e votaram em outra das opções da enquete: o grandalhão Peter Crouch, que acabou vencendo com 61% dos votos. Kane ficou com apenas 32% (os 7% restantes foram para Jermain Defoe).

TEAM OF THE DECADE! Who's leading the line for you? Select a striker and complete your team: #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2019

Crouch brincou em seu twitter. "Acho que estamos perto um do outro, mas Harry supera", afirmou o ex-jogador de 2,01m, que hoje tem um podcast onde conta histórias de seu tempo como jogador e comenta sobre o futebol inglês.

I think it’s a close one but Harry just edges it for me — Peter Crouch (@petercrouch) December 30, 2019

A situação não passou despercebida pelo próprio Tottenham, que afirmou ter recebido uma mensagem do Twitter de que havia uma movimentação suspeita na conta, linkando o tweet com a enquete.

From Twitter: “We detected suspicious activity on your account.” https://t.co/3przcjCXxr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2019

Ainda não se sabe se o Tottenham realmente colocará Crouch no time da década, mas um torcedor rival estava pessimista nos comentários. "Quando o Crouch vencer, eles vão simplesmente colocar o Kane de qualquer jeito, é como o gol do Eriksen de novo", afirmou, se referindo a um gol marcado pelo meia dinamarquês que foi erroneamente dado a Kane.

When Crounchy wins they’ll just give it Kane anyway, be like the Eriksen goal all over again — Benny (@benny_lfc) December 30, 2019

Peter Crouch atuou pelo Tottenham entre 2009 e 2001, jogando 93 jogos e marcando 24 gols. Já Kane foi formado na base do Tottenham e joga profissionalmente pelo clube desde a temporada 2013-14, depois de ter passado por três empréstimos a outras equipes. No total, tem 181 gols em 277 jogos com a camisa do time de Londres.