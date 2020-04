Rivaldo aponta Gabriel Jesus como líder da seleção olímpica em Tóquio

Rivaldo afirmou que Gabriel Jesus será o líder da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio, adiada para 2021. O ex-jogador disse que o craque do Manchester City já é protagonista na equipe de Pep Guardiola e fará diferença no time de Tite.

"Além de ter sido importante nas Olimpíadas do Brasil, ele também já é presença regular no time principal do ‘Escrete’ e poderia fazer a diferença em Tóquio junto com outros bons jogadores como o Richarlison ou o Lucas Paquetá – que também podem superar a idade permitida, ou até o Vincius Junior e o Rodrygo", disse o craque ao Betfair.

O ídolo do Barcelona também fez projeções para o clube catalão. Rivaldo acredita que Xavi, ex-meio-campo do Barça e atual treinador do Al-Sadd, do Qatar, irá chegar ao comando da equipe espanhola.

"Como já disse anteriormente, acredito que o Xavi será técnico do Barcelona daqui a uns anos, pois além de ser uma boa pessoa e conhecer bem a casa, parece também ter boas qualidades como técnico”, disse Rivaldo à Betfair.net. “No momento certo, ele saberá que chegou a hora de treinar o Barcelona e tentar aproximar seu time dos patamares da equipe que ele capitaneou enquanto jogador quando eram treinados por Pep Guardiola", revelou.

Ainda relacionado ao clube onde fez história, Rivaldo disse acreditar que Neymar seria um dos únicos jogadores que não se sentiram intimidados ao jogar ao lado de Messi. Para o ex-jogador, Neymar não teme ser protagonista.

"Olhando aquilo que tem sido o passado recente podemos ver muitos jogadores de grande qualidade que não conseguiram lidar com o fato de jogarem ao lado de Messi, rendendo muito abaixo do esperado, mas Neymar – tal como o Suárez – é um dos poucos que não acusa essa pressão, jogando com muita personalidade e não temendo assumir o jogo para fazer a diferença".

O ex-meio-campo, de 47 anos, fez história no Barcelona e acumula um total de 136 gols, em 230 jogos. Pela seleção brasileira, Rivaldo, além de conquistar o bronze olímpico, em 1996, na Olimpíada de Atlanta, foi Campeão da Copa do Mundo de 2002, formando o trio de ataque ao lado de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.