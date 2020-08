Rivaldo elogia Luxemburgo, mas Figo rebate: 'Foi o pior, mau de mais'

De um lado, Vanderlei Luxemburgo é bem julgado por ser um técnico considerado ultrapassado para os padrões do futebol atual. De outro, o técnico foi responsável por dar o título do Campeonato Paulista ao Palmeiras neste sábado, algo que não acontecia desde 2008.

Luxa é uma personalidade do futebol brasileiro e mundial, isso é fato. Por onde passou conquistou jogadores com seu profissionalismo. Rivaldo, camisa 10 da seleção brasileira campeã mundial em 2002, usou das redes sociais para elogiar o treinador palmeirense. 'Eu já tive grandes treinadores , mas você @luxaoficial foi o melhor', escreveu o ex-jogador.

A postagem ganhou popularidade devido a uma resposta de Luis Figo. O ídolo português foi comandado por Luxemburgo em 2005, no Real Madrid, mas não partilha do mesmo sentimento de Rivaldo. Mesmo sem pontuar seu texto, o ex-jogador deixou claro seu descontentamento com o técnico. "Fera para mim foi o pior mau de mais", escreveu.

Luxemburgo, com 68 anos, conquistou pela nona vez o Campeonato Paulista e agora é o líder isolado no ranking dos treinadores mais vitoriosos da história da competição. Antes de superar o Corinthians, no Allianz Parque, Luxemburgo tinha oito taças, mesmo número de Luís Alonso Pérez, o Lula, multicampeão com o Santos nas décadas de 1950 e 1960.