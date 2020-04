Rivaldo sugere venda de Dembelé e revela simpatia pelo Manchester United

Rivaldo, pentacampeão do mundo pela seleção brasileira e que fez história no Barcelona, sugeriu a venda do atacante do clube catalão Dembelé. De acordo com o ex-jogador, Aubameyang, do Arsenal, seria uma excelente contratação.

“Muito se esperava dele (Dembelé), e continua sendo um jogador de grande potencial, mas eu acredito que esse verão pode ser a oportunidade certa para o Barcelona negociar a sua saída ou até trocar por outro jogador no qual esteja interessado”, afirmou Rivaldo, em entrevista ao site de sua patrocinadora oficial, e acrescentou: “O Barcelona sempre busca os melhores jogadores possíveis a cada janela de transferências, e o Aubameyang é claramente um jogador que poderia dar certo no clube”.

O ex-meio-campo ainda disse ser simpático ao Manchester United, da Inglaterra, e revelou que, por pouco, não disputou o Campeonato Inglês pelos Red Devils. “Na altura em que houve a possibilidade de eu assinar pelo Manchester United, o time tinha conquistado recentemente a Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique numa final histórica em que operou uma virada perto do fim. Eu estava assistindo ao jogo dentro do estádio, e sempre pensei que se um dia jogasse na Liga Inglesa, o Manchester United seria o clube onde mais gostaria de jogar”, explicou.

O ex-meio-campo, de 47 anos, acumula um total de 136 gols, em 230 jogos. Pela seleção brasileira, Rivaldo, além de conquistar o bronze olímpico, em 1996, na Olimpíada de Atlanta, foi Campeão da Copa do Mundo de 2002, formando o trio de ataque ao lado de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.