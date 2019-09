River Plate x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

River Plate e Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo será transmitido através da página da Libertadores no Facebook.

O River Plate chega embalado para a partida. Depois de eliminar o Cruzeiro nos pênaltis nas fase anterior do torneio continental, fez 3 a 0 no Lanús e goleou o Racing por 6 a 1, fora de casa, no Campeonato Argentino.

O Cerro não está tão bem assim. Nos últimos jogos, o time paraguaio empatou com o 2 de Mayo pela Copa do país e foi eliminado nos pênaltis. Venceu o Sol de América por 2 a 0 e, na sequência, empatou em 0 a 0 no clássico com o Olimpia.